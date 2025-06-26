صدر عن المجلس التربوي-مصلحة التعليم الرسمي في حزب الكتائب اللبنانية بيان توضيحي جاء فيه: "طالعتنا بعض الصحف والمواقع الإلكترونيّة بتاريخ الأمس بخبرٍ مفاده أنّ حزب الكتائب اللبنانية قد نسّق تحالفًا انتخابيًا يخص انتخابات رابطة التعليم الثانوي.

يهمّ مجلس التربية ومصلحة التعليم الرسمي في حزب الكتائب اللبنانية أن يؤكّدا للرأي العام، وللأساتذة والمعنيين كافة، أن هذا الخبر عارٍ من الدقة، إذ لم يُحسم حتى الساعة أي تحالف انتخابي رسمي يتعلق بهذه الانتخابات.

كما نؤكد أن اتصالاتنا لا تزال مفتوحة لأخذ موقف صريح وواضح معادتنا، بما يخدم المصلحة التربوية العامة، ويحترم قناعات الأساتذة وخياراتهم النقابية.

ندعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى الجهات المعنية قبل نشر أي خبر يتعلق بالحزب ومؤسساته التربوية".