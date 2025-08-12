Aug 12, 2025 4:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بيان أوروبي يدعو إسرائيل لاتخاذ خطوات فورية ودائمة وملموسة لتسهيل وصول آمن وواسع النطاق للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين إلى غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o