المركزية - صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

"تتناقل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي من حين الى آخر معلومات تنسبها حينا الى "مصادر بعبدا" واحيانا الى "مصادر مقربة من بعبدا" او "مصادر رئاسية" وغيرها من التوصيفات.

يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان يؤكد بأن مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يعبّر عنها شخصيا او من خلال ما يصدر عن مكتب الاعلام من بيانات ومعلومات. ويمكن العودة الى هذا المكتب للتأكد من أي موقف منسوب لرئيس الجمهورية قبل نشره".