Jun 22, 2025 1:17 PMClock
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بيانات فلايت رادار: الطائرات تتجنّب المجال الجوي لإيران والعراق وسوريا وإسرائيل وأخذت مسارات أخرى شمالاً وجنوباً

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