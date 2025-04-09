المركزية- كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة X:

سمعت احدهم يتهم وزير الخارجية يوسف رجّي بالقول ان القوات تضغط عليه لاتخاذ مواقف سيادية وذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان. كنت حاضراً في اللقاء ولم يذكر معاليه كلمة واحدة في هذا الصدد. جل ما قاله هو بانه يعمل ضمن اطار المبدأ السيادي والدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية وذلك لحصرية السلاح في يد الدولة. كما اكد الوزير رجّي بأنه لم ولن يوفر جهداً لتحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي. لست في وارد الدفاع عن الوزير رجي وهو ليس بحاجة لذلك واعماله تشهد له. بكل بساطة اقتضى التصويب إحقاقاً للحقيقة.

