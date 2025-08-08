أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، أن “القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بسحب سلاح حزب الله ووضع جدول زمني لذلك هو قرار تاريخي”، مشيرًا إلى أننا “ننتظر من عام 1990 قرارًا في هذا الحجم”.

وأضاف بو عاصي في حديث عبر إذاعة “سبوتنيك”: “نحن كقوات لبنانية نطالب منذ أشهر عبر وزرائنا بعقد جلسة لمجلس الوزراء لطرح موضوع السلاح الخارج عن الشرعية ووضع جدولة لإنهائه، والحمد لله اتخذ القرار لنزع سلاح كافة القوى المسلحة غير الشرعية، وعلى رأسها الحزب”.

وأشار إلى أن “تشكيل الحكومات في لبنان هجين الى حد ما إذ لا أكثرية تحكم وأقلية تعارض في مجلس النواب”، وقال: “بالتالي، هذه التركيبة تؤدي الى قيام اعتراضات داخل الحكومة، ولكن يجب ان يكون البيان الوزاري سقف هذه الاعتراضات، لأن هذه الحكومة نالت ثقة مجلس النواب على أساس هذا البيان”.

وتابع: “ما اخشاه أن حزب الله حين يطرح منطق الحوار يريد من خلاله السير في اتجاه الاستراتيجية الدفاعية التي بدأ الحديث عنها عام 2006، ولم تصل الى خواتيمها، ولن تصل. إن حزب الله، على لسان مسؤوليه ومن يدور في فلكه، يعلن بشكل واضح أنه لن يسلم السلاح. وبالتالي المسؤولية أصبحت على عاتق السلطة التنفيذية في لبنان أكان الحكومة أم رئاسة الجمهورية. ولذا، لا بد من قرار يتخذ من قبلها، خصوصا أن لا ثقة لدينا بأن حزب الله مستعد جديا لتسليم سلاحه، خصوصا انه ربط هذا السلاح بأمور سياسية وأمنية، وحتى دينية”.

وردا على سؤال، أجاب: “بالطبع، لا نثق بإسرائيل، وهذه ليست المرة الأولى التي تحتل أراض لبنانية منذ عام 1978 حتى اليوم ولكن هذه أراض لبنانية، وليست دولة “حزب الله ستان”. لا يستطيع حزب الله ان يتحجج بالاحتلال الإسرائيلي ليحافظ على سلاح، هذا ليس شأنه، وأي مقاومة تتطلب إجماعاً ولا تحصل بوجود دولة كما جرى مع المقاومة الفرنسية او البولونية او غيرها. فالدولة هي المسؤولة عن تحرير ارضها”.

وشدد على أن “حزب الله يورط لبنان، في كل مرة، بحروب سواء أكان في حرب تموز 2006 أم في حرب الاسناد عام 2023”.

وجزم بو عاصي أن “حزب الله لا يستطيع أن ينصب نفسه، ومن طرف واحد، حاميا للبنان، وأن يحتكر القرار الاستراتيجي بالحرب والسلم”.

وعلق على موقف الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بالقول: “إنه موقف خطير جدا لأنه يبرر بقاء سلاحه بالاحتلال. يتحدث عن معركة وجودية، ولكن بالنسبة لمن؟ إسرائيل تحتل وتقصف أجزاء من لبنان، وهو يعتبر أن الطائفة الشيعية هي المعنية وتخوض معركة وجودية وسيكسر رقبة من يعرض وجودهم في الداخل للخطر. انا كنت جاوبته سابقا أننا سنكسر رقبة ويدي ورجلي ورأس من يعرض لبنان للخطر. وبالتالي كلامه ليس فقط غير صحيح، بل تعمية للواقع، وثمة اجماع كامل على رفض الممارسات الإسرائيلية. لا يمكن ان يربط دخول إسرائيل بالتهديد فقط للحزب وجمهوره والطائفة الشيعية لتبرير سلاحه، انه يقول بشكل واضح أن سلاحه هو سلاح الطائفة الشيعية”.

وقال: “حتى هذه اللحظة، لم استوعب المشهد في كفركلا، فهي أضحت شبيهة بهيروشيما، التي بالأمس كان ذكر ضربها بقنبلة نووية للمرة الأولى في التاريخ. فماذا صنع حزب الله لحمايتها؟ الأهالي لا يستطيعون العودة الى ديارهم، بعدما دمرها الحزب بشكل غير مباشر بجلب الحرب على لبنان؟ اين توازن الردع الذي اخبرنا عنه بوجه إسرائيل؟ بالتالي هذه سرديات غير واقعية وتصوير جنوب لبنان بأنه “شيعة لند” او “حزب الله ستان” خاطئ تماما. الحزب عاجز بالعسكر والسياسة على اخراج إسرائيل، ولدى الدولة اللبنانية القدرة على ان تعتمد الديبلوماسية لحل مسألة النقاط الخمس المحتلة”.

وفي سؤال عن امتلاك “القوات اللبنانية” السلاح، أجاب: “مقاومة القوات اللبنانية العسكرية في وجه الفصائل الفلسطينية والاحتلال السوري وجدت حين غابت الدولة، وحين طرح موضوع وقف الحرب وبناء الدولة عمدنا الى تسليم كل سلاحنا، وهو ترسانة عسكرية لجيش. لا سلاح مع القوات، اكيد لا. ووفق أي منطق هو موجود، ولماذا لم نستخدمه طيلة 35 سنة “شو تاركينوا للحشرة وفي حشرة اكثر من اعتقال سمير جعجع 11 عاما واضطهاد القواتيين ونفي المئات منهم. الكلام عن امتلاك القوات السلاح لا يستقيم، ويحاول حزب الله الترويج له لتبرير سلاحه”.