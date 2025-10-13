المركزية- رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، في مقابلة مع اذاعة "لبنان الحر"، "أن خطر عودة الحرب على لبنان وارد"، معتبرا ان "الحرب الأخيرة أثبتت أن "حزبا" عاجزا تماما عن المواجهة ولكنه قادر على توريط لبنان في حلقة الموت والدمار".

وأكد بو عاصي "انتفاء صفة المقاومة والردع عن "الحزب"، وجل ما يريد هو الاحتفاظ بسلاحه بأي ثمن واستعماله في الداخل ساعة يشاء". وقال :"الأنظمة الشمولية هي أنظمة انتحارية بأكثريتها، وهذا ما أخشاه اليوم من "الحزب"، فهو قادر على القتال العبثي حتى يموت آخر لبناني. كل العقل الدكتاتوري له نفس المسار وهو وعد الانتصار ثم الهزيمة ثم الاحتفال بالنصر ومن بعدها الزوال".



وردا على اتهام الرئيس العماد ميشال عون ل"القوات اللبنانية" بقصف القصر الجمهوري في 13 تشرين 1990، رأى بو عاصي، ان هاجس ميشال عون اليوم، هو تجميع اصوات لجبران باسيل". ودعا الى إعطاء دليل واحد يؤكد هذا الاتهام.

وعن الزيادة الكبيرة في الأقساط المدرسية، أوضح بو عاصي أنها "كارثة اجتماعية وتربوية"، وقال :" من حق المدارس أن تحقق ربحا مقبولا لتؤمن استمراريتها ولكن ليس برفع الأقساط بهذه الطريقة الجنونية فتمنع أولاد الطبقة المتوسطة والفقيرة من التعليم وهذا خطير على مجتمعنا المبني على العلم والمعرفة".