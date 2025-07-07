كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة X:

جهابذة الدستور الجدد مش مكلّفين خاطرهم يقرو شي مادة منّه. غاطسين بالجهل والنجاسة والتذاكي… يا جماعة الخير، المادة ٥٢ بتقول:

"يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية…".

الأوراق المتبادلة مع السفير برّاك معاهدة دولية بين لبنان واميركا وفقاً للقانون الدولي؟ شو يا شباب؟ أم سياسة عامّة مناطة بمجلس الوزراء مجتمعاً كما تنص المادة ٦٥: "تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ومن الصلاحيات التي يمارسها السياسة العامة للدولة في جميع المجالات…".

وحياة معزّتكن إذا سكتّوا ما حدا بيعتب.