

حذّر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي من أن كل المؤشرات تدل على ان ثمة حرب مدمِّرة آتية على لبنان. مشدّداً على ان دورنا ليس انتظارها بل العمل على منعها والوسيلة الوحيدة لذلك هي بسط سلطة الدولة والعمل الديبلوماسي.

كما أشار الى ان عدم دعوة لبنان الى قمة شرم الشيخ مؤشر خطير جداً لأن الدولة اللبنانية لا تمتلك حصريّة القرار والتمثيل في ظل سلاح حزب الله.

وفي مقابلة مع الصحافي مروان الأمين عبر منصة "البديل" إعتبر بو عاصي أن كلام الشيخ نعيم قاسم "بهورة" ودليل عجز.

وشدد بو عاصي أن على الدولة قراءة موازين القوى بدقة وتحديد الأهداف التي تريد إيصال شعبها اليها سيّما وأن المرحلة لا تحتمل المغامرات ولا التسويف.

أضاف: "الثنائي المفلس يعمل على خلق شعور بالإستهداف لدى الطائفة الشيعية كي يقدم نفسه كحامٍ لها. الواقع هو أن "الثنائي" هو من يستفز اللبنانيين أكان بسلاح "الحزب" أو بسوء إستعمال السلطة من قبل الرئيس بري.

هذا ولفت بو عاصي الى أن "إيران و"الحزب" يضربان الفكر والنسيج الاجتماعي الشيعي في كل العالم العربي وحتى داخل إيران.

كما إعتبر أنه لا بد من التفاوض مع إسرائيل فكل الدول العربية فاوضت أو تفاوض ولا يستطيع لبنان أن يبقى وحيداً في آتون الحرب منذ خمسين سنة دون أفق".