اقترع النائب بيار بو عاصي في ثانوية بلدته العبادية حيث اكد "ان البلدية أمر حيوي"، مضيفاً "كان لدينا خوف على الثقافة الديموقراطية بعد تأجيل الاستحقاق البلدي والانتخابات. نشكر الله ان المنظومة الانتخابية بدأت تعمل مع وصول العماد جوزاف عون واليوم الانتخابات البلدية والاختيارية الحلقة الأولى في إعادة الحياة إلى الدولة. لم أتدخل في الإنتخابات وأولاد ضيعتي لمسوا ذلك. من سيخسر شأشكره على ترشحه ومن يفوز سأهنئه".

على جانب منفصل، أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "القوات اللبنانية" قاربت الانتخابات البلدية وفق ثلاث نقاط:

١- ضرورة إجراء الانتخابات وإحترام المواعيد الدستورية والعملية الديمقراطية ولذا قمت بدعوة ابناء بعبدا أمس للقيام بواجبهم وحقهم بالاقتراع أياً يكن خيارهم فهم يصنعون الديمقراطية لذا فليقترعوا ويحاسبوا.

٢- عدم التدخّل في المناطق التي لا ضرورة للتدخل فيها وحيث هناك حاجة في المدن الكبرى لعبنا الدور المطلوب.

٣- عدم تسييس الانتخابات البلدية قدر المستطاع لأنها شأن إنمائي ولو أننا شهدنا تداخلاً بين الأفراد والعائلات والاحزاب".

بو عاصي لفت عبر "الجديد" الى أن إعادة النظر بقانون الانتخابات البلدية المعمول به منذ 1960 أمر ملح، كما أن الاقتراع في أماكن السكن لا حيث سجلات القيد أمر مهم ايضا. لذا اعتبر أنه يجب ترك الخيار للمواطنين بين المكانين.

اضاف: "هناك حزام بشري خصوصا حول العاصمة بيروت، حيث اهالي البلدات لا يشكلون احياناً ربع المقيمين وهذا يجعل البعض يتحكم بالبلدية ويعتمد على أصوات الاهالي فيما المقيمون يسددون الرسوم البلدية ولا يلعبون اي دور فيها، لذا لن يستقيم العمل ولن نشهد محاسبة ما لم يشرك المقيمون".

واذ رأى ان "المجموعة الضعيفة لا تنتج قوة، وبالتالي اذا كانت البلديات غير فاعلة فلن يكون واقع إتحادات البلديات أفضل، وهم يحمّلون هذه الاتحادات أكثر مما هو واقعها اليوم"، أشار بو عاصي الى أنه لم يرَ رؤية وتجانسا وامكانيات ومحاسبة من قبل معظمها، آسفا لأنّه لم يلحظ في معظم الاحيان برامج انتخابية جدية وقابلة للتطبيق في هذه الانتخابات بل في معظم الاحيان شهدنا زحمة مرشحين طامحين ومتمولين".

كما اعتبر ان "البلدية سلطة تنفيذية إجرائية تتطلب توفر الأموال" وان "اللامركزية الاجرائية يجب ان تبدأ من البلديات".

كذلك، شدد على أنه "لم يتدخل في الإنتخابات البلدية، فيما "القوات اللبنانية" دعمت لوائح في بعض البلدات الأساسية ولكن في معظم البلدات الأخرى كان الخيار للقواتيين لإتخاذ القرار المناسب".

وردا على اتهام الصحافي جورج سولاج في الحلقة حزب "الكتائب اللبنانية" بالميليشيا، قال: "لا أقبل اي اتهام مماثل لحزب الكتائب، فهو حزب ضحى في سبيل لبنان".

اعتبر النائب بيار بو عاصي، في حديث لـ”MTV”، أن “البلدية أمر حيوي وكان لدينا خوف على الثقافة الديمقراطية بعد تأجيل الاستحقاق البلدي والانتخابات اليوم الحلقة الأولى في إعادة الحياة إلى الدولة”.