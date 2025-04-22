Apr 22, 2025 12:27 PMClock
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بو صعب: مشروع قانون السرية المصرفية هو البند الأوّل وهناك إصرار على ألا يحصل أي تأجيل في الانتخابات البلدية وأي اقتراح قانون قد يُعرقلها بات من الصعب أن يمرّ

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