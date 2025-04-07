استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس النيابي، وفدا من ممثلي "المؤسسات التربوية الخاصة"، ضم كلا من: الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر والامين العام للمدارس الانجيلية الدكتور نبيل قسطا والسيدة نايلة خوري ضعون تمثل مدارس بيروت وجبل لبنان الأرثوذكسية والحاج محمد اسماعيل سماحة يمثل جمعية التعليم الديني الاسلامي ومدارس المصطفى.

وأبلغ بو صعب الحاضرين بـ"ضرورة احترام القانون رقم 2 المتعلق بتعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية الذي اصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/4/2025".

كما تم البحث في خلال الاجتماع في بعض النقاط الواجب تعديلها على هذا القانون واي قانون متصل باحكام هذا الاخير من اجل حسن تطبيقه واحترامه والالتزام به وحماية المدارس الخاصة وتمكينها من اداء واجباتها التربوية.

وسيستتبع هذا الاجتماع بلقاء اوسع يضم جميع المعنيين لمناقشة التعديلات الواجب ادخالها على هذه القوانين المتصلة به.

وفي ختام اللقاء، تمنى بو صعب من "جميع الاطراف المعنية وقف السجالات العلنية في هذا الخصوص واعطاء الفرصة لإيجاد الحلول المناسبة وهي ممكنة".