المركزية - عقد لقاء اليوم في مجلس النواب ضم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وبدعوة منه مع لجنة التربية النيابية وممثلين عن اتحاد المدارس الخاصة ونقابة المعلمين ومدير صندوق التعويضات .

وقال بوصعب بعد اللقاء: "تم البحث اليوم بموضوع تعويضات المعلمين، والقانون الذي اقر بشكل طبيعي في المجلس النيابي بهذا الخصوص تم ايقافه بشكل غير منطقي وغير مقبول انما حاليا طبق القانون ونشر في الجريدة الرسمية واصبح نافذا، ونحن اليوم توافقنا على هذا الموضوع لان هذا القانون تم السير به واصبح نافذا انما يحتاج إلى بعض التعديلات التي حصلت وهي منطقية ومبدئيا هي مطلوبة من اجل ان تطبق المدرسة هذا القانون، وما لمسته من ايجابية والكلام الذي كان يتم تداوله ان هناك خلافا بين المدرسة والأساتذة لم المسه في الحقيقة، ما لمسته ان هناك حرصا على الاساتذة كما ان الاساتذة يريدون قانونا يطبق وان تكون المدرسة قادرة على تطبيقه".

اضاف: "كما جرى لقاء بالأمس مع ادارة صندوق التعويضات ووجدنا ان كل امر له حل، ومن هذا المنطلق توافقنا اليوم على تعديلات سنقوم بها ونضعها في اقتراح قانون معجل مكرر، وكنا اتفقنا مع الرئيس نبيه بري على ان يتم ادراجه في اول جلسة تشريعية، وان شاء الله يتم هذا الموضوع قبل ان نصل إلى شهر 10من هذا العام لان هناك استحقاقا على المدارس واتفقنا على نقاط في القانون الحالي".