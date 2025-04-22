Apr 22, 2025 12:24 PMClock
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بو صعب: الرئيس بري إقترح عقد جلسة خاصة بمشاريع القوانين التي تقدمت خلال فترة الفراغ الرئاسي والتي يبلغ عددها حوالي 150 قانوناً

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