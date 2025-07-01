Jul 1, 2025 11:07 AMClock
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بو صعب: الخلاف الأساسي هو موضوع المغتربين ولكن كل طرف لديه مطالبه للتعديل وسأدعو للجنة فرعية الأسبوع المقبل

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