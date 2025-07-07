اكد نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، إن زيارة المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت تحمل أجواء “مطمئنة”، مشيرًا إلى أن “المنطقة تغيّرت ولا رجعة إلى الوراء”، وأن “حزب الله مقتنع بذلك”.

وكشف بو صعب، في حديث لـ”الحدث، أن سلاح حزب الله بات على الطاولة، وأنه جزء أساسي من الحوار الجاري، مضيفًا أن هناك مناقشات سياسية جدية بشأن مستقبل السلاح والدور الذي يلعبه الحزب على الساحة الداخلية والإقليمية.

وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلى أن المبعوث الأميركي شدد خلال لقائه بالمسؤولين اللبنانيين على أهمية تطبيق اتفاق الطائف كاملاً، موضحًا أن “الطائف ليس مجرّد عنوان بل مضمون يجب الالتزام به في كل جوانبه، بما في ذلك حصرية السلاح بيد الدولة”.

وقال بو صعب إن “حزب الله لأول مرة يعلن استعداده للسلام”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة، إذا ما تُرجمت، قد تشكّل تحولًا تاريخيًا في العلاقة بين لبنان و”إسرائيل”، وتفتح الباب أمام تسوية طويلة الأمد تحفظ السيادة وتُنهي الصراع المزمن.

وأضاف: “برّاك غير مستفز في طروحاته للبنانيين، لكنه حاسم فيما يتعلق بما هو مطلوب تحقيقه على الأرض”، في إشارة إلى الموقف الأميركي من ضرورة إنهاء حالة التوتر في الجنوب، وفتح الباب أمام استقرار دائم.