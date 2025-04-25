المركزية - أولم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في منزله في ضهور الشوير، على شرف رئيس المجلس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة السيد صقر غباش المري لمناسية زيارته لبنان، في حضور سياسي حضره ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل؛ وممثل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الى جانب عدد من الوزراء والنواب ورئيس لجنة الصداقة اللبنانية الاماراتية النائب فؤاد مخزومي.

وتخلل مأدبة العشاء كلمة مقتضبة لبو صعب، رحّب فيها بالضيف والوفد المرافق، معبرا عن فرحة جميع اللبنانيين بكل أطيافهم بهذه الزيارة التي تتزامن مع الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأكد بو صعب على المحبة والتقدير والاحترام الذي يكنه اللبنانيون لرئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وشيوخ الإمارات و شعبها الطيب، مذكّرا بوقوف الإمارات إلى جانب لبنان بكل أزماته وصولا إلى الحرب الأخيرة.

من جهته، شكر السيد صقر غباش بو صعب على هذه الدعوة، ونقل للحضور حرص دولة الإمارات على لبنان واستقراره، مشددا على ضرورة إجراء الإصلاحات المطلوبة تمهيدا لعودة لبنان إلى سابق عهده، كما نوه بالدور الإيجابي الذي لعبه اللبنانيون منذ زمن في دولة الإمارات العربية المتحدة.