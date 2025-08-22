المركزية - استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب رئيس بلدية بسكنتا أنطوان الهراوي على رأس وفد من البلدة، حيث جرى البحث في عدد من القضايا الإنمائية الأساسية التي تهم البلدة ومستقبلها.

وعليه، يتقدّم الوفد بجزيل الشكر والامتنان إلى بو صعب على استقباله، وتخصيصه الوقت لبحث القضايا الإنمائية العاجلة المتعلقة ببلدة بسكنتا، ومن المواضيع والقرارات التي بُحثت إعادة جرافة الثلوج، موضوع جرافة الثلوج التي نُقلت من بسكنتا إلى منطقة أخرى، وقد اتصل بو صعب مباشرةً بوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي أكّد اتخاذ التدابير اللازمة لإعادتها إلى بسكنتا قبل فصل الخريف.

كما تمت مناقشة موضوع طريق وادي الجماجم - بسكنتا، وأكد بو صعب الإسراع بتوسيع وتعبيد هذه الطريق المؤدية إلى بسكنتا، بما يساهم في جعل التنقل إلى البلدة أكثر أماناً وسرعة وسهولة أمام المواطنين والزوار.

وتم البحث أيضاً بملف تعبيد الطرقات الداخلية وتخصيص الأسفلت، حيث تواصل بو صعب مع أحد المتعهدين الذي أبدى استعداده لتعبيد الطرقات الداخلية غير الرئيسية في بسكنتا مجاناً، على أن تؤمّن البلدية مادة الزفت.

كما أطلع الوفد، بو صعب، على الاتصالات التي يجريها مع المراجع المختصة ومنها مجلس الإنماء والإعمار من أجل البدء بتنفيذ طريق صنين - باكيش.

وأخيراً، تمّت مناقشة مواضيع أساسية أخرى تتعلّق بمستقبل بسكنتا. وقد بادر بو صعب إلى الاتصال بالمسؤولين المعنيين، وأكّد التزامه بمتابعة هذه الملفات حتى تحقيقها بشكل كامل.

وتوجه الوفد "بالشكر العميق إلى بو صعب على دعمه الدائم واهتمامه بتطوير بلدة بسكنتا، ونتطلّع إلى التنفيذ السريع لهذه المشاريع الإنمائية المهمة".