Jul 1, 2025 1:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بو صعب: إقرار قانون تمكين البلديات على أمل أن تتمكّن من خدمة الناس بشكل أفضل ومن لم يأخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضر الجلسة اليوم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o