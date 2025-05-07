May 7, 2025 12:47 PMClock
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بول مرقص من المطار: الحكومة عازمة وناشطة في تذليل اي صعوبات أمام قدوم الإماراتيين ونحن بانتظار الخليجيين والدول الصديقة

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