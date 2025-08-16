توجه الأمين العام للرابطة المارونية المحامي بول يوسف كنعان بالتهنئة إلى الرهبانية الأنطونية المارونية بمناسبة يوبيلها الـ٣٢٥، مشيراً إلى أن هذه الرهبانية، كسائر الرهبانيات اللبنانية، كان لها حضورٌ بارز وأثر عميق في مسيرة لبنان التربوية والاجتماعية والاستشفائية والثقافية، ولا تزال تواصل هذا الدور المميّز، حتى ارتبط اسمها باسم الجمهورية اللبنانية وتقدمها منذ نشأتها.

وعقب مشاركته في القداس الاحتفالي في دير مار شعيا، هنأ كنعان الأباتي جوزف بو رعد وجميع أعضاء الرهبانية وأمين السر الأب الياس شماطه بهذا الحدث التاريخي، الذي تميز بحضور فخامة رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء والنواب، إلى جانب المؤسسات المارونية، في مشهد جامع يعكس الترابط المستمر بين الكنيسة والدولة، وفق معايير السيادة والاستقرار والريادة والتطور.

ورأى أن البطريركية المارونية تسهر مع الأبرشيات والرهبانيات، وبتوجيه من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، على أن تكون دائماً الى جانب الدولة ومواطنيها على حد سواء، ترفع عنوان الحياد الايجابي حقيقة لحماية الكيان، وتعضد مواطنيها اجتماعياً واقتصادياً للحفاظ على حضورهم واستمراريتهم.

وأكد كنعان أنّ التعاون المثمر مع القطاع الخاص، ممثلاً بتنظيم السيدة دنيز طوق، أظهر مدى النتائج الإيجابية التي يمكن تحقيقها عند العمل المشترك مع القطاع الخاص.