نوّه الأمين العام للرابطة المارونية المحامي بول يوسف كنعان بزيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للمناطق الجنوبية الحدودية برفقة السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا والمطارنة، معتبراً إياها دعوة لأهالي تلك المناطق للتمسك بأرضهم وحضورهم الفاعل فيها.

واعتبر كنعان أن الكنيسة المارونية ببطريركيتها وأبرشياتها وأساقفتها حاضرة دائماً الى جانب أبنائها، تقف الى جانبهم في المصاعب والتحديات، وتدعمهم في حضورهم وتطلعاتهم لمستقبل آمن ومستقر.

ولفت كنعان الى أن ما نعيشه اليوم يعيد تأكيد صحة الحياد الفاعل الذي نادى به البطريرك الراعي منذ سنوات، والذي هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان، والباب لاستعادة ثقة العالم به.