Apr 4, 2025 4:46 PMClock
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بوليتيكو عن قائد القوات الأميركية في أوروبا: القوات الأوكرانية عززت مواقعها وتسيطر على جزء كبير من كورسك

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