Jul 18, 2025 11:10 AMClock
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بوليتيكو عن المبعوث الأميركي بشأن الرهائن: التوصل إلى اتفاق في غزة أقرب من أي وقت مضى

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