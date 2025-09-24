آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
6:00 AM
أبرز الأحداث
بوليتيكو: الوثائق تضمنت سجلات لاتصالات استراتيجية للحكومة الأميركية
إخترنا لك
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة م...
2025-09-24 13:48:43
أبرز الأحداث
مسؤول روسي: قتيلان بهجوم أوكراني على مدينة نوفوروسيسك
2025-09-24 13:41:19
أبرز الأحداث
معلومات: قانون الانتخاب لن يحضر على جدول أعمال الجلسة التشريعية الم...
2025-09-24 13:38:54
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
نتنياهو يسعى لـ"إسرائيل الكبرى".. أيام صعبة تنتظر لبنان والمنطقة
أمن الدولة يعلن تطويع مأمورين متمرنين عبر المباراة
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن فوراً
البطريرك يوحنا العاشر يستقبل مطران البرازيل دمسكينوس منصور
شيخ العقل يعزي قيادة المملكة بوفاة مفتي السعودية ويبرق للبخاري
وفد فرنكوفوني يزور نقابة المحررين للبحث في التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة
مسؤول روسي: قتيلان بهجوم أوكراني على مدينة نوفوروسيسك
معلومات: قانون الانتخاب لن يحضر على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة المفترض انعقادها يوم الاثنين
"إعلاميو العام 2000" يحتفلون بربع قرن من الذكريات والنجاحات
آرديل: سقوط مسيّرة إسرائيلية في مقرنا بالناقورة انتهاك للقرار 1701 وسنحتج رسميًا
وزير الدفاع الإيطالي: أندد بشدة بالهجوم الذي استهدف أسطول الصمود المتجه إلى غزة
سلامة يلتقي ترو شاكرا باسم اهالي برجا وضع قصر بوحنين على لائحة الجرد العام
دوليات
الكرملين يرد على ترامب: روسيا دب وليست نمرًا
صحة
الجمعية الطبية اللبنانية - الأوروبية تشارك في طاولة مستديرة لمنظمة الصحة العالمية
بُشرى من وزير الصحة للمستشفيات الحكومية في صيدا
ليس آمنا.. احذر تناول الباراسيتامول باستمرار
يوم صحي مجاني في جزين
قطرات جديدة تحسن الرؤية القريبة
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
آخر الأخبار
1:56 PM
نتنياهو يسعى لـ"إسرائيل الكبرى".. أيام صعبة تنتظر لبنان والمنطقة
1:51 PM
أمن الدولة يعلن تطويع مأمورين متمرنين عبر المباراة
1:48 PM
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن فوراً
1:47 PM
البطريرك يوحنا العاشر يستقبل مطران البرازيل دمسكينوس منصور
1:45 PM
شيخ العقل يعزي قيادة المملكة بوفاة مفتي السعودية ويبرق للبخاري
1:42 PM
وفد فرنكوفوني يزور نقابة المحررين للبحث في التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة
1:41 PM
مسؤول روسي: قتيلان بهجوم أوكراني على مدينة نوفوروسيسك
1:38 PM
معلومات: قانون الانتخاب لن يحضر على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة المفترض انعقادها يوم الاثنين
1:31 PM
"إعلاميو العام 2000" يحتفلون بربع قرن من الذكريات والنجاحات
1:31 PM
آرديل: سقوط مسيّرة إسرائيلية في مقرنا بالناقورة انتهاك للقرار 1701 وسنحتج رسميًا
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
1:16 PM
إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب
أخبار محلية
12:05 PM
الأمن يزنّر صخرة الروشة برا وبحرا...ومكافح...
أخبار محلية
11:54 AM
سلام يعرض الاوضاع مع قائد الجيش ويلتقي سفي...
أخبار محلية
11:15 AM
قاليباف: الطريق ليس مسدوداً لإيصال الأسلحة...
أخبار محلية
11:13 AM
تلويح بتعليق المشاركة في اللجان.. ما جديد ...
أخبار محلية
9:43 AM
كرم: منع المغتربين من التصويت الكامل ظلم س...
أخبار محلية
7:27 AM
عون يواصل لقاءاته في نيويورك لتعزيز دعم لبنان
خاص
1:56 PM
نتنياهو يسعى لـ"إسرائيل الكبرى".. أيام صعب...
خاص
11:10 AM
دعم الجيش ثابت دوليا.. وحزم الحكومة يكبّر ...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o