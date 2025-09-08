9:42 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بوليتيكو: المفوضية الأوروبية قد تقدم نهاية الأسبوع اقتراح العقوبات الجديدة ضد روسيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o