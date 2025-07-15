Jul 15, 2025 5:52 AMClock
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بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 72 مليار يورو

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