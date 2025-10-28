قال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مسعد بولس: "حزب الله هو من وافق على خطوة نزع السلاح".

وأشار بولس خلال مقابلة تلفيزيونية إلى أنّ "قرارات الحكومة اللبنانية لا تُنفّذ بالسرعة المنتظرة، ما يؤخّر تطبيق بنود الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه برعاية دولية".

وأوضح بولس أنّ "الإدارة الأميركية تتابع عن كثب مسار تنفيذ التفاهمات اللبنانية – الإسرائيلية بعد حرب لبنان الأخيرة"، لافتاً إلى أنّ "المطلوب اليوم هو تثبيت الهدوء على الحدود وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية وفرنسية، وبتأييد من الأمم المتحدة".