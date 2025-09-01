المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وعمل لجنة التحقيق البرلمانية.

وبعد اللقاء تحدث الرئيس بوصعب:

بحثنا اليوم مع دولة الرئيس بري مواضيع عدة، إبتداءً من كلمة دولة الرئيس أمس في ذكرى إخفاء الامام موسى الصدر، هذه الذكرى التي تثبت اليوم مدى أهمية الامام ومواقفه الوطنية وشجاعته ومدى صوابية رؤيته للمستقبل، ومدى اهمية الامانة التي يحملها الرئيس بري الذي يعمل بالطريقة نفسها التي عمل بها الإمام وهو يفكر بالمنطق والمنهج نفسه، خاصة في الظرف الذي يمر به لبنان حاليا.

وأضاف بو صعب: تكلمنا عن الخطر الكبير الذي يهدد لبنان، وكما رأينا ما ورد بكلمة دولة الرئيس أمس عن الخريطة الزرقاء اللي رفعها نتنياهو وتحدث فيها عن الاطماع الحقيقية الموجودة لدى الجانب الاسرائيلي، من هنا لا يمكن لنا كلبنانيين إلا ونعود لكي نكون موحدين ونعمل لمصلحة لبنان، وعلى كل المجتمع الدولي ان يعرف ان لبنان بخطر ليس من الداخل إنما من الاطماع التي كانت موجودة دائماً وما زالت من قبل العدو الاسرائيلي.

وتابع: ولكي تسير الامور بطريقة افضل، يجب أن نكون آخذين بعين الإعتبار، أن هذا الخطر ما زال قائماً وفي الوقت عينه الوحدة الداخلية أساسية، وتطبيق كامل لدستور الطائف هو المخرج وأي موضوع يحتاج الى حوار جانبي أو حوار مباشر، حوار غير مباشر ولكن بالحوار يجب أن نذهب الى تطبيق كامل لدستور الطائف، وكما تعرفون دستور الطائف يعالج الكثير من الامور، يعالج موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ويقول انه يجب أن يكون هناك حوار وإستراتيجية دفاع وطني أو إستراتيجية أمنية كما ورد في خطاب القسم، الطائف يتحدث عن قانون إنتخابات عصري، إلغاء الطائفية السياسية، اللامركزية الإدارية، أعتقد حان الوقت لكي نعرف كلبنانيين أن هذه الامور التي نؤجلها منذ سنوات، لأن نعطيها فرصة، وقد يكون التطبيق الكامل لدستور الطائف هو الحل الأفضل اليوم.

وأضاف: من هذا المنطلق ذكرني دولة الرئيس أنه حاول ثلاث مرات تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية بالماضي، ويمكن الآن هو الوقت الذي يجب فيه العودة لكي نبحث فيما إذا كنا نريد تطبيق دستور الطائف كاملاً، يجب أن يكون هناك حوار مع رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وكل الافرقاء السياسيين المعنيين بلبنان للذهاب بهذا الإتجاه.

وتابع بو صعب: في الوقت نفسه تكلمنا عن التحديات الموجودة أمام الحكومة اليوم، لمست أن الرئيس بري منفتح ومرن، ولكن في الوقت نفسه هو حريص على لبنان وكرامة لبنان وعلى طريقة معالجة الامور والأزمات، وأن التحدي لا يوصل الى نتيجة، وهذا أيضاً سمعته من الرئيس بري بالتفاهم والهدوء نصل الى النتيجة التي فيها مصلحة لبنان بالدرجة الاولى.

وختم: كما بحثنا بعمل لجنة التحقيق البرلمانية، التي وإبتداءً من هذا الاسبوع سوف نبدأ بعقد إجتماعات رسمية للإستماع الى الوزراء المعنيين مع كامل التفاصيل الإدارية التي إتفقنا مع الرئيس بري على تشكيلها وفقا لما ينص عليه هذا القانون.

كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي.

