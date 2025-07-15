Jul 15, 2025 11:19 AMClock
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بوصعب متوجهًا لوزيرة التربية: "الله يساعدك"، مررنا بسنة غير عادية وأتمنى عليكم أخذ هذا الامر بعين الاعتبار في تصحيح الامتحانات الرسمية

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