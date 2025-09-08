انطلقت فعاليات المؤتمر التأسيسي الاول للمجلس البرلماني الآسيوي الافريقي، في القاعة العامة للمجلس في ساحة النجمة - بيروت.

وافتتح نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب أعمال المؤتمر، قائلا: "يشهد العالم في هذه المرحلة تَشَكّل نموذج سياسي جديد مختلف وهو نموذج مختلط يطغى عليه الاقتصاد ورأينا رجال الاعمال يمارسون النشاط السياسي وأصبح التصنيع العسكري نوع من التجارة."

وأضاف: "نحن نرى أرضنا وسيادتنا ثروة لا يمكن التنازل عنها، لبنان اليوم متكاتف صلب يقف خلف سلطاته الرسمية وجميع اللبنانيين موحدين لاجله متمسكين براية دولتهم مؤمنين بسيادته ووحدته، فالشعب اللبناني لا يختلف على الهدف السامي ويعانق السماء كرامة لاننا ندرك سقف الاختلاف ونفهم حدوده المقبولة".