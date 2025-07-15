Jul 15, 2025 11:15 AMClock
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بوصعب: الدستور يتحدث عن الغاء الطائفية وعن قانون انتخابات عصري ماذا فعلنا لنبدء بتطبيق كامل لاتفاق الطائف؟

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