صدر عن النائب جورج بوشكيان البيان الآتي: "أتوجّه بالشكر إلى فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تكريمه المستحق لدولة الرئيس نجيب ميقاتي، رجل الدولة الذي واجه بصبر وحكمة أصعب مراحل لبنان، من أزمات اقتصادية مالية وسياسية واجتماعية إلى حرب مدمّرة وشغور رئاسي، مبادرة تعبّر عن تقدير فرنسا العميق للبنان.

وبالتوازي، أبارك لدولة الرئيس ميقاتي هذا الوسام الرفيع، وسام جوقة الشرف، والذي يُضاف إلى مسيرته الغنية بالعمل الوطني والدبلوماسي… لقد استحقّه عن جدارة، بفضل توازنه، حكمته، والتزامه الثابت بخدمة لبنان، انه تكريم يشرّف كل من يؤمن بلبنان التعددي.