صدر عن النائب جورج بوشكيان البيان الآتي: تشرفتُ يوم أمس الإثنين، وبالتزامن مع بداية الأسبوع العظيم، بأن ألبي الدعوة الكريمة من صاحب الغبطة البطريرك بشارة الراعي. وقد اعتبر أن هذا اللقاء الروحي ستكون له إيجابيات كبيرة على صعيد تحصين التلاقي الحضاري والعيش الوطني بين اللبنانيين، إضافةً إلى ما يقدّمه من أفكار لدعم العهد وتأكيد الكيانية الوطنية للمسيحيين، بمختلف مذاهبهم، انطلاقاً من أن خيار الدولة هو المدخل الصحيح إلى إعادة بناء السلام وتدعيم المصالحات والاستقرار.

ومن موقعي التمثيلي، أقول: شكراً لصاحب الغبطة على هذه الدعوة المباركة، وأتمنى أن يحمل أسبوع الآلام، وصولاً إلى مجد القيامة، كل الخير للبنان واللبنانيين كافة.