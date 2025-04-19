هنأ النائب جورج بوشكيان بالأعياد وقال في بيان: "في هذا العيد المجيد، أتوجّه من القلب إلى جميع اللبنانيين، والمسيحيين منهم على وجه الخصوص، بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات. نحن شهود على القيامة، لا نخاف الموت لأن الرب قد غلبه، فصار لنا الرجاء في كل يأس، والنور في كل ظلمة. في قيامة المسيح، نرى رمزًا لقيامة لبنان. وإنني أرجو أن تحمل هذه الأعياد المباركة في طيّاتها بداية جديدة، مليئة بالإيمان، والتضامن، والرجاء، وأن تشكّل محطة للتلاقي بين أبناء الوطن الواحد، بكل أطيافهم ومعتقداتهم، من أجل مصلحة لبنان العليا. ومع بشائر العهد الجديد، نتطلّع إلى التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات العربية والدولية، لما فيه خير هذا الوطن الجريح، وخير شعبه المتعَب، على أمل أن نكون شهودًا أيضًا على قيامة الدولة، دولة القانون والعدالة والكرامة الإنسانية. كل عيد وأنتم بخير، والمسيح قام حقًا… من أجل أن يقوم لبنان".