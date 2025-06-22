صدر عن النائب جورج بوشكيان البيان الآتي:

"إنّ انعقاد سينودس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في زحلة، عروس البقاع، ليس مجرّد حدث كنسي، بل محطة روحية ووطنية جامعة، تؤكّد على دور المدينة التاريخي في احتضان التلاقي والحوار.

أتوجّه بالشكر إلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل إبراهيم، رئيس الجمعية الرومية الملكيّة الكاثوليكيّة العالمية البروفسور يوسف بخاش، وكلّ من ساهم في تنظيم هذا اللقاء المهم، لما فيه خير ومصلحة الطائفة، وخدمة لبنان والشرق الأوسط، في زمن نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى صوت الحكمة والشراكة والرجاء.

هذا السينودس علامة رجاء في زمن كثرت فيه التحدّيات، ويشكّل نموذجًا حقيقيًا للعيش المشترك والحفاظ على الحضور المسيحي في هذه البقعة الجغرافية، التي تبقى قلب الكنيسة النابض ورسالتها".