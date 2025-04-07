Apr 7, 2025 9:43 AMClock
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بورصة طوكيو تغلق على تراجع 7,82% وبورصة سيول على 5,6% وتراجع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية 7.8% عند الإغلاق

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