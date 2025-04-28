Apr 28, 2025 2:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بوتين يعلن وقف إطلاق النار مؤقتا في حرب أوكرانيا بين 8 إلى 11 أيار المقبل

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o