Apr 21, 2025 1:24 PMClock
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بوتين يشيد بالبابا فرنسيس ويصفه بأنه "زعيم حكيم" و"مدافع مثابر عن القيم العليا للإنسانية والعدالة"

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