Apr 28, 2025 10:00 AMClock
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بوتين يشكر زعيم كوريا الشمالية على المساعدة في طرد قوات أوكرانية من كورسك

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