Jun 23, 2025 1:05 PMClock
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بوتين لوزير الخارجية الايرانية: العدوان على إيران لا مبرر له والاجتماع سيمنحنا الفرصة لإيجاد سبل للخروج من الوضع الحالي وأرجو نقل أطيب تمنياتي إلى الرئيس والمرشد الأعلى في إيران

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