Apr 19, 2025 5:08 PMClock
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بوتين: روسيا دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة أميركا والصين ودول أخرى في التوصل لتسوية عادلة بشأن أوكرانيا

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