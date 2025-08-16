6:20 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بوتين: روسيا تحترم الموقف الأميركي وترغب في تسوية النزاع الأوكراني سلميا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o