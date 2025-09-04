رعت رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري، اطلاق العام الدراسي 2025-2026 في ثانوية الحاج بهاء الدين الحريري بلقاء مع الهيئتين التعليمية والإدارية عقد في قاعة مسرح الثانوية.

واستهل اللقاء بكلمة ترحيب من مدير الثانوية الدكتور أسامة الأرناؤوط، شكر فيها المعلمين والإداريين على ما بذلوه من جهد وعطاء، ورحب بالذين انضموا حديثاً لأسرة البهاء. وأشار الى "خصوصية هذا العام بالنسبة للثانوية كونه يتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيسها بناء لرؤية ورسالة واضحة: بناء جيل متعلّم، واعٍ، ومبدع، وملتزم بالقيم".

وقال: "لكل فرد منكم دور أساسي في تحقيق هذه الرسالة، ونحن نسعى دائمًا إلى التطوير والتحسين، وقد شهدت الثانوية تحديثات جديدة هدفها توفير بيئة مدرسية مريحة وآمنة لأبنائنا الطلاب"، داعياًُ اياهم "للإستفادة من الدورات التدريبية، واعتماد أساليب جديدة ومبتكرة في التعليم، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في دعم العملية التربوية".

وختم: "فلنجعل عامنا الدراسي الجديد عاماً متميزًا بالنجاحات، مليئًا بالإنجازات، والتجدد، والعطاء، ، محوره الأساسي هو الطالب".

الحريري

وهنأت الحريري إدارة وأسرة الثانوية على جهودهم خلال السنة الدراسية الماضية وتفوق طلابها ومن بينهم من تميز لاحقاً على صعيد لبنان . وقالت "ثانوية الحاج بهاء الدين الحريري أثبتت تميزها"، مضيفة "رغم أن التحديات كبيرة لا يعني ذلك ان نستكين بل يجب ان نبقى دائماً نتوق للأفضل. وخاصة في ظل ما نشهده من تحول في التعليم، وبالتالي التعلم والتطوير لا يتوقف بل هو يتجدد بكم ومنكم ، ولا سيما في زمن الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا التي اقتحمت حياتنا واصبح لزاماُ علينا ان نتعايش معها لكن لا ندعها تتحكم بنا، بل أن نعرف كيف نتعامل معها ونعلم طلابنا كيف يستخدمونها بالطريقة الصحيحة".

وأعربت عن اعتزازها بهم وبإدارة الثانوية و"بما راكمته من ثقة تكبر القلب لدى الأهالي والمجتمع. وان شاء الله الى الأفضل والى مزيد من التألق، وكل عام وأنتم".