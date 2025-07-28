Jul 28, 2025 3:01 PMClock
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بهية الحريري رحبت بانطلاق الخطة الأمنية

المركزية- رحبت النائبة السابقة بهية الحريري بالخطة الأمنية التي أقرها مجلس الأمن الفرعي في الجنوب وأعلن محافظ الجنوب منصور ضو بدء تنفيذها اليوم لمكافحة وإزالة المخالفات بكافة أشكالها . 

واعتبرت الحريري في بيان أن "إقرار وتنفيذ هذه الخطة ونجاحها يؤكد حضور الدولة ويعزز منطق القانون الذي يكون أمامه جميع المواطنين متساوين بالحقوق والواجبات ، كما أن من شأن هذه الخطة بما تلحظه من مقررات وخطوات أن تمكن البلديات من ان تأخذ دورها كاملاً في تطبيق القوانين والحفاظ على النظام والسلامة العامة" .

اضافت:"اننا اذ نؤكد دعمنا لتنفيذ هذه الخطة ونشد على أيدي  القيمين عليها وفي مقدمهم سعادة المحافظ والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية والبلديات ، ندعو جميع المواطنين الى التجاوب معها، ونؤكد في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز عديد القوى الأمنية والشرطة البلدية لتتمكن من القيام بواجباتها".

 

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