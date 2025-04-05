استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري" بهية الحريري، في دارة مجدليون، المدير الإقليمي الجديد لمديرية أمن الدولة في الجنوب العميد وسيم النقيب، في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه، برفقة النقيب محمد عبد الغني. وحضر اللقاء منسق عام التيار في صيدا والجنوب مازن حشيشو، بالإضافة إلى السيدين يوسف اليمن ومصطفى سمهون.

وخلال اللقاء، هنأت الحريري العميد النقيب لتسلمه مهامه الجديدة، متمنية له التوفيق، كما أثنت على جهود المدير الإقليمي السابق العميد فادي قرانوح، طوال فترة توليه المسؤولية.

وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع الأمنية، خصوصا في ما يتعلق بمنطقة صيدا والجنوب بشكل عام.