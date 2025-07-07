المركزبة- عقدت النائبة السابقة بهية الحريري في دارة مجدليون، استكمالاً للتحرك الذي بدأته على خط معالجة أزمة الإنقطاع المتكرر لمياه الشفة عن مدينة صيدا وضواحيها، اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس اتحاد بلديات صيدا – الزهراني مصطفى حجازي لكون المعاناة من هذه الأزمة مشتركة بين المدينة وبعض بلدات الإتحاد، بحضور عضو المجلس البلدي مصطفى الإبريق ورئيس المصلحة الهندسية في بلدية صيدا زياد حكواتي ومنسق عام "تيار المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو ومستشار الحريري للشؤون الهندسية مازن صباغ.

وجرى خلال اللقاء عرض لواقع تفاقم مشكلة انقطاع المياه في صيدا ومحيطها ولا سيما في عبرا والهلالية ومجدليون وجادة بري، واسبابها المتعلقة بتوقف خط الخدمة الكهربائية 24/24 الذي يغذي محطات المياه، وعدم وجود طاقة بديلة لتشغيل المضخات، الى جانب موضوع الصيانة، وما يمكن القيام به من خطوات عملية بالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من اجل إيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة . وتقرر بنتيجة الإجتماع ، متابعة هذا الموضوع من حجازي مع رئيس المؤسسة وسيم ضاهر .

وفي اجتماع ثان، بحثت الحريري مع حجازي موضوع استكمال مشروع متحف صيدا التاريخي بحضور المدير التنفيذي للشركة العربية للأعمال المدنية ( متعهدة المشروع ) محمد الشماع . وكانت الحريري تواصلت مع وزير الثقافة غسان سلامة للغاية نفسها.