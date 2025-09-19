المركزية - استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري في مكتبها في بيروت سفير دولة فلسطين الجديد في لبنان محمد الأسعد في زيارة بروتوكولية لمناسبة مباشرته لمهامه.

وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفسطيني في غزة.

كما جرى التطرق الى قضايا تتعلق بالوجود الفلسطيني في لبنان والعلاقات الفلسطينية اللبنانية الى جانب الوضع في المخيمات وخاصة على الصعد الأمنية والحياتية والإنسانية والتربوية.

وهنأت الحريري السفير الأسعد بتسلمه لمهامه الجديدة متمنية له التوفيق في كل ما يعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

ومن جهته شكر السفير الأسعد للحريري مواقفها ومبادراتها" الداعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه المحقة والعادلة".