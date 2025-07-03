المركزية- استقلبت رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري في دارة مجدليون ، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني الألماني الياس أسود ورئيس جمعية " The Grace" الدكتور ايلي ذوقي الذي أطلعها على عمل الجمعية وأنشطتها في مجال الخدمة العامة بالحقلين الصحي والإنساني، وكان بحث في سبل ومجالات التعاون المشترك .

كما التقت الحريري مدير الجامعة اللبنانية الدولية LIU – فرع صيدا خالد مراد الذي وجه اليها الدعوة لحضور حفل تخرج طلاب الفرع الذي سيقام في التاسع من تموز الجاري. ورافق مراد خريج الجامعة الإعلامي سامر زعيتر. وكان اللقاء مناسبة للتداول في الشأنين الأكاديمي والتربوي .

روتاراكت صيد

واستقبلت الحريري، وفد الهيئة الإدارية الجديدة لنادي روتاراكت – صيدا برئاسة غنوة عزام وضم " نائب الرئيس صابر عبدالله وأمينة السر نور عزام ، وأمين الصندوق هادي صفي الدين وامين اللوجستيات والنظام سعد الدّين حبّال"، في حضور الرئيس السابق للنادي أحمد عبدالله. وتم خلال اللقاء عرض لخطة عمل الهيئة الإدارية الجديدة للسنة الروتارية ( 2025-2026 )، وما يعده النادي في هذا السياق من برامج وانشطة وخاصة في المجالين التربوي والإجتماعي .

وأثنت الحريري على الأفكار التي طرحوها وهنأتهم على تسلمهم لمهامهم الجديدة ، متمنية لهم التوفيق . وبالمناسبة وجه الوفد الدعوة للسيدة الحريري لحضور حفل التسليم والتسلم بين الهيئتين الإداريتين السابقة والجديدة والمقرر في 17 تموز الحالي .