استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري" بهية الحريري في "فيلا الحريري" في الهلالية – صيدا، وفدا من "الحزب الوطني" برئاسة رئيس الحزب الدكتور ميشال سيقلي، وضم الوفد نائب الرئيس وليد السبع أعين والمسؤول الإعلامي سامر زعيتر، برفقة صاحب ثانوية الغاردن سيتي وهيب سيقلي وعدد من الأساتذة وهم: صهيب عودي، مارون حنا، حسن دياربي، أندريه طويلة، وميشال وهيب سيقلي.

وخلال اللقاء، أطلع الدكتور سيقلي السيدة الحريري على أهداف الحزب واللقاءات التي يجريها مع الفاعليات الصيداوية والجنوبية، بهدف تعزيز التواصل والتشاور في مختلف القضايا الوطنية.

كما تم التداول حول الأوضاع العامة، ومناقشة عدد من المواضيع الحياتية والتربوية والاجتماعية، مع تأكيد "أهمية الحفاظ على النموذج الوطني الذي تجسده صيدا ومنطقتها، وتعزيز التعاون لمعالجة المشكلات التي يعانيها المواطنون في هذه المنطقة".

وشكر الدكتور سيقلي للحريري استقبالها للوفد، مثنيا على "جهودها ومبادراتها المتعددة على الصعيد الوطني، وخاصة على المستويين التربوي والتنموي".